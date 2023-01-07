Морено близок к переходу в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» заметно продвинулась в переговорах с «Бетисом» по трансферу защитника Алекса Морено. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, сделка близка к согласованию.

Если верить источнику, новый тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери настоял на кандидатуре Морено у владельцев бирмингемского клуба. Напомним, Алекс летом мог оказаться в другой английской команде – «Ноттингем Форест», но игрок в последний момент решил отказаться от перехода.

Морено в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился тремя результативными передачами. 29-летний защитник оценивается Transfermarkt в 20 миллионов евро.