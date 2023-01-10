Аморим рассказал, при каких условиях Порро и Эдвардс покинут «Спортинг»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим рассказал, при каких условиях Педро Порро и Маркус Эдвардс покинут команду. Напомним, испанец является приоритетным вариантом для «Тоттенхэма» на позицию правого защитника. На англичанина тоже есть спрос среди топ-клубов.

«Порро и Эдвардс уйдут только в том случае, если за них заплатят отступные. Мы видим, насколько часто имена Педро и Маркуса мелькают в прессе, мы не слепые, но таков трансферный рынок», – сказал Аморим на пресс-конференции.

Эдвардс в этом сезоне отметился 5 голами и 4 ассистами в чемпионате Португалии. Англичанин является воспитанником «Тоттенхэма». На счету экс-игрок «Манчестер Сити» Порро – один гол и 5 результативных передач в национальном первенстве.