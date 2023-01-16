Линекер предсказал чемпиона АПЛ

В рамках 20-го тура Английской премьер-лиги состоялось лондонское дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Победу в поединке отпраздновали подопечные Микеля Артеты со счетом 2:0.

После завершения этого противостояния эксперт Гари Линекер оценил шансы «канониров» на чемпионство в сезоне-2022/2023.

«Арсенал» в этом году станет чемпионом АПЛ», - оставил сообщение Линекер в своих социальных сетях.

Напомним, что «канониры» не выигрывали Премьер-лигу с 2004 года.

В настоящий момент подопечные Артеты уверенно лидируют в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на восемь баллов.