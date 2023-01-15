Конте: «Нам противостоял слишком сильный соперник»

В дерби Северного Лондона «Арсенал» оставил не у дел «Тоттенхэм», уже в первом тайме игры забив два безответных мяча. Наставник «шпор», итальянский специалист Антонио Конте, считает, что соперник его команды был слишком силен.

- После двух пропущенных мячей было очень трудно вернуться в игру. После первого мяча у нас был шанс, но их вратарь выручил. Потом случился второй гол. Он мог убить кого угодно, но не моих игроков, так как во втором тайме были приложены большие усилия для создания проблем «Арсеналу». Но он оказался слишком хорош для нас, мне нечего предъявить своим игрокам, - цитирует слова Конте BBC Sport.