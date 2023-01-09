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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сон – о лидерстве «Арсенала»: «Не интересно»

09 Января 2023 • 20:05 Комментировать (1)
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.01 19:30

В воскресенье в Премьер-лиге Англии пройдёт дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». «Канониры» лидируют в таблице, и форвард «шпор» Хынмин Сон получил вопрос о том, тяжело ли команде мириться с таким положением принципиального соперника.

«Честно говоря, мне это не интересно. Мы проиграли им в выездном матче, поэтому у нас много домашней работы на этой неделе. Перед нами стоит большая задача. Думаю, наши болельщики были разочарованы поражением на «Эмирейтс». Мы должны отдать на поле все силы», - сказал Сон журналистам.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» стартует 15 января в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Сон Хынмин
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ТОТТЕНХЭМ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1)
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LMI
09 Января 2023 в 21:04
Даже не знаю какое корректное слово подобрать на его адрес. Честно - ничего в голову не приходит.

Ну постарайтесь, конечно. И даже может что-то и получиться, почему нет. Но сути отношения к вам это не изменит
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