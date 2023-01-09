Сон – о лидерстве «Арсенала»: «Не интересно»

В воскресенье в Премьер-лиге Англии пройдёт дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». «Канониры» лидируют в таблице, и форвард «шпор» Хынмин Сон получил вопрос о том, тяжело ли команде мириться с таким положением принципиального соперника.

«Честно говоря, мне это не интересно. Мы проиграли им в выездном матче, поэтому у нас много домашней работы на этой неделе. Перед нами стоит большая задача. Думаю, наши болельщики были разочарованы поражением на «Эмирейтс». Мы должны отдать на поле все силы», - сказал Сон журналистам.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» стартует 15 января в 19:30 по московскому времени.