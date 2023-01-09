Ассистент Конте: «Уверен, мы в «Тоттенхэме» надолго»

Кристиан Стеллини, занимающий должность ассистента Антонио Конте в «Тоттенхэме», ответил на вопрос о будущем.

В прессе активно распространяются слухи о нежелании итальянского рулевого продлевать контракт, истекающий по окончании сезона, однако заявление его помощника, вероятно, добавит оптимизма болельщикам «шпор»: «Контракт – не главное, куда важнее страсть и отношение к работе, и Антонио много раз об этом говорил. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы добиться успеха, но мы находимся на правильном пути. У нас есть уверенность в том, что наше пребывание здесь продлится ещё долго, потому что мы полностью погружены в эту работу, игроки в нас верят», – заявил в интервью Football.London Стеллини.