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«Вест Хэм» полностью согласовал трансфер Ингса

19 Января 2023 • 13:31 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
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21.01 18:00

Лондонский «Вест Хэм» договорился с «Астон Виллой» о трансфере нападающего Дэнни Ингса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, все условия сделки полностью согласованы. Англичанин изначально был открыт к переходу в команду Дэвида Мойеса.

Сделка обойдётся «молотобойцам» в 15 миллионов фунтов. 30-летний Ингс не особо входил в планы главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, поэтому руководство было не прочь избавиться от нападающего.

В нынешнем сезоне Ингс записал на свой актив 6 голов в Английской премьер-лиге. Напомним, «Вест Хэм» в данный момент ведёт борьбу за выживание в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэнни Ингс Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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