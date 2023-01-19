«Вест Хэм» полностью согласовал трансфер Ингса

Лондонский «Вест Хэм» договорился с «Астон Виллой» о трансфере нападающего Дэнни Ингса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, все условия сделки полностью согласованы. Англичанин изначально был открыт к переходу в команду Дэвида Мойеса.

Сделка обойдётся «молотобойцам» в 15 миллионов фунтов. 30-летний Ингс не особо входил в планы главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, поэтому руководство было не прочь избавиться от нападающего.

В нынешнем сезоне Ингс записал на свой актив 6 голов в Английской премьер-лиге. Напомним, «Вест Хэм» в данный момент ведёт борьбу за выживание в Английской премьер-лиге.