«Вест Хэм» на своём официальном сайте объявил о переходе английского нападающего Дэнни Ингса из «Астон Виллы».

За 30-летнего футболиста «молотобойцы» заплатили 15 миллионов евро без учёта бонусов. Контракт Ингса с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

«Я очень рад присоединиться к «Вест Хэму». У нас впереди несколько важных игр, и я приехал сюда, чтобы забить как можно больше голов и помочь команде добиться положительных результатов», — приводит слова Ингса официальный сайт английского клуба.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Астон Виллу» 21 матч и забил семь голов. Также на счету футболиста две результативные передачи.