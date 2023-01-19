Лэмпард не знает, уволят ли его из «Эвертона» в случае поражения от «Вест Хэма»

Легендарный футболист «Челси», а ныне наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что не знает, будет ли уволен с поста главного тренера своего клуба в случае неудачи в матче против «Вест Хэма». Встреча двух аутсайдеров чемпионата Англии запланирована на завтра, 18:00 по московскому времени.

«Не думаю о том, уволят ли меня, если мы проиграем, моя задача в том, чтобы управлять командой. Осталось 17 матчей, я не думаю о «если» и «но» в отдельных из них», - цитирует Лэмпарда talkSPORT.

Напомним, что текущий сезон «ирисок» - сущий кошмар для болельщиков ливерпульского клуба. Прямо сейчас некогда середняк АПЛ и периодический участок еврокубков барахтается в зоне вылета на 19-м месте.

«Вест Хэм» выше лишь на одну позицию, тренеру «молотобойцев» Дэвиду Мойесу тожегрозит отставка в случае неудачи, поэтому нас ожидает напряжённый матч.