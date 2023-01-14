«Эвертон» проиграл дома четыре раза подряд впервые за 64 года

«Эвертон» в этом сезоне продолжает бить антирекорды и дарить своим болельщикам новые кошмары после провального сезона прошлого. Так, «ириски» проиграли уже четвёртый домашний матч подряд в чемпионате Англии – такого с ними ранее не случалось аж с 1958 года, делится фактом Opta. До этого клуб уступил дома не самым сильным командам - «Лестеру», «Вулверхэмптону» и «Брайтону».

Напомним, сегодня команда Фрэнка Лэмпарда уступила на родном «Гудисон Парк» прямому конкуренту в борьбе за выживание в АПЛ – «Саутгемптону» (1:2). После поражения «ириски» обосновались в зоне вылета, разделяя последнее место с теми же «святыми» и «Вест-Хэмом» - у всех троих по 15 очков.

В следующем туре АПЛ «Эвертон», кстати, снова встречается с прямым конкурентом – ливерпульцы поедут в гости в Лондон к «молотобойцам».