Мойес: «Я узнал о своём увольнении из «Манчестер Юнайтед» благодаря СМИ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес, в настоящий момент возглавляющий «Вест Хэм», вспомнил о том, как узнал о своём увольнении с поста наставника «красных дьяволов» в 2014 году.

Шотландский специалист признался, что ничего не знал о своей отставке до того момента, как информация об этом появилась в СМИ.

«Если бы босс, вы должны сообщать о плохих новостях правильно, раз управляете таким проектом. То, как мне сообщили о моём увольнении, было не очень красиво», — рассказал Моейс в видео на YouTube-канале The Diary of A CEO.

Напомним, что под руководством Мойеса манкунианцы выиграли Суперкубок Англии, однако тренер покинул команду в апреле 2014 года, не проработав с ней и одного полноценного сезона.