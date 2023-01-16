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Мойес: «Я узнал о своём увольнении из «Манчестер Юнайтед» благодаря СМИ»

16 Января 2023 • 17:01 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
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18.01 23:00

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес, в настоящий момент возглавляющий «Вест Хэм», вспомнил о том, как узнал о своём увольнении с поста наставника «красных дьяволов» в 2014 году.

Шотландский специалист признался, что ничего не знал о своей отставке до того момента, как информация об этом появилась в СМИ.

«Если бы босс, вы должны сообщать о плохих новостях правильно, раз управляете таким проектом. То, как мне сообщили о моём увольнении, было не очень красиво», — рассказал Моейс в видео на YouTube-канале The Diary of A CEO.

Напомним, что под руководством Мойеса манкунианцы выиграли Суперкубок Англии, однако тренер покинул команду в апреле 2014 года, не проработав с ней и одного полноценного сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес
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КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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