«Эвертон» нацелился на форварда «Вест Хэма»

«Эвертон» хочет усилить свою линию нападения нападающим лондонского «Вест Хэма» Майклом Антонио. По информации от Talksport, мерсисайдцы в ближайшее время хотят предпринять серьёзные попытки заполучить англичанина.

Напомним, Антонио в нынешнем сезоне потерял стабильное место в основном составе «Вест Хэма», так как летом клуб приобрёл на его позицию Джанлуку Скамакку у итальянского «Сассуоло».

«Вест Хэм» и «Эвертон» в данный момент идут в зоне вылета в Английской премьер-лиге. Не факт, что «молотобойцы» согласятся отдать опытного 32-летнего форварда своим конкурентам.