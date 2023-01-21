Лэмпард выиграл менее 24% матчей у руля «Эвертона» в АПЛ

«Эвертон» показывает не самые впечатляющие результаты под руководством Фрэнка Лэмпарда.

Сегодня «ириски» потерпели очередное поражение, уступив «Вест Хэму» со счётом 0:2. После 20 туров ливерпульский коллектив делит с «Саутгемптоном» последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги – обе команды набрали по 15 очков.

Лэмпард возглавил «Эвертон» чуть менее года назад, и в общей сложности под его руководством коллектив выиграл всего девять матчей, восемь раз сыграл вничью и проиграл в 21 случае. Общий процент побед от количества проведённых поединков – всего 23,7%.

Если верить слухам, 44-летний специалист может быть отправлен в отставку в ближайшее время.