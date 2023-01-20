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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Несколько клубов АПЛ интересуются Муссой Дембеле слухи

20 Января 2023 • 01:37 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
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21.01 18:00

Несколько футболистов Английской премьер-лиги заинтересованы в подписании форварда «Лиона» Муссы Дембеле.

По информации журналиста Фрейзера Флетчера, «Астон Вилла» и «Эвертон» входят в число клубов, которые проявили интерес к французскому нападающему. Сообщается, что многие клубы интересуются форвардом, чей контракт истекает летом, но прямых переговоров с «Лионом» пока что нет. 

Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока «Селтика» и «Атлетико» в 18 миллионов евро. Ранее появилась информация о том, что сам Дембеле не планирует переезжать в состав ливерпульского клуба.

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Эвертон Мусса Дембеле Астон Вилла Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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