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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» хочет Сапату, но есть одна проблема

17 Января 2023 • 12:50 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
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21.01 18:00

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболиста очень хочет приобрести «Эвертон».

Тем не менее, в переговорах пока есть проблема. Дело в том, что «Эвертон» готов взять колумбийца в аренду с правом выкупа. «Аталанта», в свою очередь, хочет продать футболиста на постоянной основе.

В нынешнем сезоне Сапата отметился всего одним голом и результативной передачей. Колумбийцу уже 31 год.

Напомним, «Эвертон» сейчас борется за выживание в Английской премьер-лиге и всерьёз рискует оказаться в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Аталанта Дуван Сапата Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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