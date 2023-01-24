На тренерской карьере Лэмпарда можно ставить крест

Фрэнк Лэмпард покидает «Эвертон» и, кажется, на этом может попрощаться с большой тренерской карьерой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

От Фрэнка Лэмпарда ожидали успешной тренерской карьеры. Многие его помнят как умного полузащитника, который во многом сделал себя сам. Из таких футболистов порой получаются отличные вдумчивые тренеры. Старт карьеры в Чемпионшипе дал основания верить, что именно так и случится. «Дерби» под его руководством не блистал, но в Премьер-лигу едва не вышел.

Приглашение в «Челси», конечно, было поспешным, но в родном клубе он показал себя довольно неплохо. Все помнят сезон без трансферов, когда Лэмпард активно использовал молодых игроков. При этом «Челси» занял четвёртое место в Премьер-лиге. Легко сравнить с тем, где лондонцы находятся прямо сейчас с сумасшедшими тратами. Увольнение по ходу следующего сезона выглядело чуть поспешным. Конечно, говорить про багаж смешно, но факт в том, что Томас Тухель получил в своё распоряжение довольно сильную и хорошо подготовленную команду, и это помогло выиграть Лигу чемпионов.

Сам же Лэмпард, конечно, допустил ошибку, выбрав «Эвертон» следующим местом работы. В ливерпульском клубе полный раздрай в последние сезоны с точки зрения менеджмента, и это было очевидно изначально. Ставка Лэмпарда была понятна. Ливерпульцы много тратят и пытаются подтянуться к топ-клубам, но вместо этого падают всё ниже и ниже. В минувшем сезоне «ириски» сумели избежать вылета в Чемпионшип, но во многом за счёт Ришарлисона. Летом он ушёл, и забивать стало просто некому. Лучшие бомбардиры «Эвертона» сейчас – это Дэмарай Грэй и Энтони Гордон с тремя голами. Причём главная проблема менеджмента «Эвертона» – это провальная трансферная политика, где миллионы тратились на странных футболистов. Можно, например, вспомнить Жана-Филиппа Гбамена, которого позже отправляли в аренду в ЦСКА.

Конечно, в этой ситуации можно говорить, что Лэмпард мог бы что-то предложить чисто тренерское. Однако кроме хорошей оборонительной игры против топ-клубов у «Эвертона» ничего не получалось. В матчах с равными соперниками «ириски» выглядели слишком бледно и особенно в атаке, где просто не могли ничего предложить. Здорово проявлял себя разве что Алекс Айуоби, но его одного было слишком мало.

Увольнение из «Эвертона» – это логичный и довольно предсказуемый финал для Лэмпарда. При этом большой вопрос, увидим ли мы вообще продолжение его карьеры в этом статусе. После провала во главе «ирисок» довольно сложно себе представить, что кто-то из клубов Премьер-лиги позовёт этого наставника. В то же время трудно представить, что Лэмпард захочет вновь идти в Чемпионшип или отправится в какой-то заграничный клуб. Это будет слишком большой шаг назад, ведь ещё недавно он с «Челси» был в Лиге чемпионов. Такое возможно только в том случае, если англичанин очень сильно хочет реализовать себя в качестве наставника. А есть ли такое желание?

Скорее стоит ожидать, что Лэмпард станет телеэкспертом. Конечно, работать тренером у него получилось чуть лучше, чем у Гари Невилла, но теперь, видимо, они станут коллегами. В конце концов «Челси» нужен свой сильный эксперт для баланса.

Роман Андреев