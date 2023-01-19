Руководство «Эвертона» заинтересовано в подписании одного из футболистов лондонского «Тоттенхэма».

По информации Sportwitness, боссы «ирисок» сделали запрос относительно вингера Лукаса Моуры, который готов покинуть северный Лондон. Отметим, что контракт бразильца со «шпорами» истекает уже этим летом, однако опция продления не будет активирована.

В футболке «Тоттенхэма» Моура выступает с 2018 года, проведя за клуб 213 матчей и забив 38 голов. В нынешнем сезоне Лукас провёл 11 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего бразильца в 12 миллионов евро.