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«Рома» готова продать Дзаньоло в январе, интерес проявляют три клуба

19 Января 2023 • 02:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
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Через 19 ч. 30 мин.

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло с высокой вероятностью сменит клуб зимой.

Стороны так и не согласовали новый контракт, и теперь руководство римлян готово выставить 23-летнего футболиста на продажу. Представители Дзаньоло уже занимаются поисками вариантов продолжения карьеры для игрока, докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. Главным претендентом на итальянца считается «Тоттенхэм», проявляющий интерес ещё с лета. Лондонцы рассматривают возможность аренды с обязательством последующего выкупа. Конкуренцию «шпорам» намерены составить «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».

«Рома» намерена выручить от продажи Николо Дзаньоло от 35 до 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Вест Хэм Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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