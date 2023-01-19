«Рома» готова продать Дзаньоло в январе, интерес проявляют три клуба

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло с высокой вероятностью сменит клуб зимой.

Стороны так и не согласовали новый контракт, и теперь руководство римлян готово выставить 23-летнего футболиста на продажу. Представители Дзаньоло уже занимаются поисками вариантов продолжения карьеры для игрока, докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. Главным претендентом на итальянца считается «Тоттенхэм», проявляющий интерес ещё с лета. Лондонцы рассматривают возможность аренды с обязательством последующего выкупа. Конкуренцию «шпорам» намерены составить «Вест Хэм» и дортмундская «Боруссия».

«Рома» намерена выручить от продажи Николо Дзаньоло от 35 до 40 млн евро.