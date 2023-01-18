Мойес может вернуться в «Эвертон» в случае увольнения из «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может быстро найти новую работу в случае потери нынешней.

Специалист находится на грани отставки, о которой с высокой вероятностью будет объявлено в случае поражения «молотобойцев» от «Эвертона» 21 января в матче Премьер-лиги. По информации The Telegraph, именно шотландец станет фаворитом на роль сменщика Фрэнка Лэмпарда, если будет освобождён от обязанностей в «Вест Хэме». Заменить Мойеса в лондонском клубе могут Рафаэль Бенитес, Шон Дайч или Нуну Эшпириту Санту.

В настоящий момент «Вест Хэм» делит последнюю строчку в АПЛ с «Саутгемптоном» и всё тем же «Эвертоном» – по 15 очков у всех трёх коллективов.