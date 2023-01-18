«Эвертон» нацелился на форварда «Удинезе»

«Эвертон» положил глаз на форварда итальянского «Удинезе» Бету, который в нынешнем сезоне отметился 7 голами в Серии А. По информации от Calciomercato, португалец является запасным вариантом «ирисок» на усиление центра нападения.

Более приоритетными кандидатами для «Эвертона» являются другие форварды из Серии А – Дуван Сапата из «Аталанты» и Марко Арнаутович из «Болоньи».

Напомним, «Эвертон» в данный момент борется за выживание. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард всерьёз рискует потерять работу, если не исправит ситуацию в ближайшее время. В последнем туре «ириски» уступили «Саутгемптону», который находится на дне турнирной таблицы.