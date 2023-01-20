«Аталанта» не намерена отпускать Сапату в аренду

Итальянская «Аталанта» чётко дала понять, что не отпустит своего нападающего Дувана Сапату на правах аренды, даже несмотря на интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

По сведениям источника, «Аталанта» хотела бы избавиться от 31-летнего колумбийца на постоянной основе. Вследствие этого команда Джан Пьеро Гасперини не отдаст своего футболиста в аренду.

Напомним, в услугах Сапаты ранее были заинтересованы клубы, которые борятся за выживание в Английской премьер-лиге. Речь идёт об «Эвертоне» и лондонском «Вест Хэме».