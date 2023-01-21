Дайч может сменить Мойеса в «Вест Хэме»

Поговаривают, что Дэвид Мойес может покинуть тренерское кресло в «Вест Хэме» уже в ближайшие дни. Шотландец может быть уволен в случае субботнего поражения в домашнем матче против «Эвертона».

Журналист Дин Джонс рассказал GiveMeSport о том, что новым рулевым «Вест Хэма» может стать Шон Дайч. Этот 51-летний специалист находится без работы с апреля прошлого года после ухода из «Бёрнли».

На текущий момент «Вест Хэм» занимает 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, то есть располагается в зоне вылета.

Добавим, что Дэвид Мойес работает с «Вест Хэмом» с конца декабря 2019 года.