«Эвертон» ещё далёк от трансфера Муссы Дембеле

Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле пока далёк от перехода в английский «Эвертон». По информации от Jeunes Footeux, француз не горит желанием переходить в команду, которая борется за выживание в Английской премьер-лиге.

Дембеле предпочитает остаться в «Лионе» до конца сезона и отработать свой контракт. 26-летний нападающий рассчитывает перейти летом в новую команду на правах свободного агента.

Напомним, «Эвертон» также рассматривает на позицию форварда колумбийца Дувана Сапату, который выступает за «Аталанту». Дембеле ранее успел поиграть в Испании на правах аренды за мадридский «Атлетико».