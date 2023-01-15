Лэмпард прокомментировал поражение «Эвертона» от прямого конкурента

Бывший лидер «Челси», а ныне наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от прямого конкурента. Напомним, в субботу «ириски» потерпели неудачу в домашней игре с одним из аутсайдеров АПЛ – «Саутгемптоном» (1:2).

«Это была трудная игра, в которой встретились две команды, которым очень нужны очки. Потому что обе команды находятся не там, где должны быть. Мы должны взять ответственность за поражение на себя, я в первую очередь», - цитирует Лэмпарда ВВС.

Он добавил, что его команда играла слишком прямолинейно, а гол после перерыва полностью поменял ход игры.

«Эвертон» после матча расположился на 19-м месте турнирной таблицы АПЛ.