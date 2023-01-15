Английский клуб начал переговоры с «Аталантой» по Сапате

Нападающий итальянской «Аталанты» Дуван Сапата может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

«Ириски» крайне неудачно проводят сезон – всего 15 очков после 19 туров и 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб надеется значительно усилить состав, чтобы выбраться из зоны вылета, и в 31-летнем форварде Фрэнк Лэмпард видит решение проблем в атаке, информирует Sky Sports. «Эвертон» уже начал переговоры с «Аталантой». В настоящий момент стороны обсуждают аренду колумбийца с возможностью последующего выкупа за 17 млн евро.

Летом Дуван Сапата мог перебраться в «Вест Хэм», но сделка сорвалась. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.