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Английский клуб начал переговоры с «Аталантой» по Сапате

15 Января 2023 • 20:51 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
21.01 18:00

Нападающий итальянской «Аталанты» Дуван Сапата может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

«Ириски» крайне неудачно проводят сезон – всего 15 очков после 19 туров и 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Клуб надеется значительно усилить состав, чтобы выбраться из зоны вылета, и в 31-летнем форварде Фрэнк Лэмпард видит решение проблем в атаке, информирует Sky Sports. «Эвертон» уже начал переговоры с «Аталантой». В настоящий момент стороны обсуждают аренду колумбийца с возможностью последующего выкупа за 17 млн евро.

Летом Дуван Сапата мог перебраться в «Вест Хэм», но сделка сорвалась. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.

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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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