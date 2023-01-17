Арнаутович может вернуться в АПЛ

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович в скором времени может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее защищал цвета «Сток Сити» и «Вест Хэма». По информации от журналиста Марко Контерио, игрок сборной Австрии может оказаться в «Эвертоне», который сейчас борется за выживание.

«Ириски» сейчас как раз активно ищут нового нападающего, а Арнаутович является одним из самых приоритетных кандидатов. На счету 33-летнего форварда 8 голов в 14 матчах нынешнего розыгрыша Серии А.

Напомним, летом Арнаутович мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но руководство «Болоньи» отказалось отпускать нападающего.