«Эвертон» и «Вест Хэм» связались с «Аталантой» по трансферу Сапаты

Два клуба из Английской премьер-лиги пытаются заманить к себе нападающего «Аталанты» Дувана Сапату. По информации от инсайдера Саймона Джонса, оба клуба связались с итальянскими коллегами, чтобы обсудить трансфер колумбийца.

Сообщается, что сам футболист больше предпочитает перейти в «Вест Хэм», если решится на отъезд из Италии в январе. Контракт 31-летнего нападающего с «Аталантой» заканчивается в конце следующего сезона.

В нынешней кампании Сапата отметился в Серии А всего одним голом и двумя результативными передачами. «Вест Хэм» и «Эвертон» в данный момент борятся за выживание в Английской премьер-лиге.