«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, обыграв конкурентов из «Эвертона»

Сто лет не побеждавшие «Вест Хэм» и «Эвертон» сражались за право покинуть зону вылета, где ни тем, ни другим не место. Лондонцы отдали мяч сопернику и добились желаемого, дважды поразив ворота соперника. На 34-й минуте Эмерсон Палмьери вывел Джаррода Боуэна на пустые ворота. Еще до конца тайма прошла контратака «молотобойцев», и снова на острие оказался Боуэн - 2:0.
«Эвертон» остается на дне таблицы, соперник стал сразу 15-м.
Протокол игры
|(1:0) Боуэн Джаррод34'
|(2:0) Боуэн Джаррод41'
Фабьянски Лукаш•Зума Курт•Огбонна Анджело•Агер Наиф•Цоуфал Владимир•Эмерсон Палмиери82' (Даунс Флинн (82') •Райс Деклан•Пакета Лукас 50'72' (Соучек Томаш (72') •Боуэн Джаррод•Бенрахма Саид82' (Джонсон Бен (82') •Антонио Майкл72' (Ингс Дэнни (72')
Пикфорд Джордан•Мина Йерри•Коуди Конор•Тарковски Джеймс• 68'Коулмэн Шеймус46' (Макнил Дуайт (46') •Миколенко Виталий46' (Дэвис Том (46') •Онана Амаду•Гуэйе Идрисса•Айуоби Алекс•Грэй Демарай•Калверт-Льюин Доминик
21 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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