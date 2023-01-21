«Вест Хэм» выбрался из зоны вылета, обыграв конкурентов из «Эвертона»

Сто лет не побеждавшие «Вест Хэм» и «Эвертон» сражались за право покинуть зону вылета, где ни тем, ни другим не место. Лондонцы отдали мяч сопернику и добились желаемого, дважды поразив ворота соперника. На 34-й минуте Эмерсон Палмьери вывел Джаррода Боуэна на пустые ворота. Еще до конца тайма прошла контратака «молотобойцев», и снова на острие оказался Боуэн - 2:0.

«Эвертон» остается на дне таблицы, соперник стал сразу 15-м.