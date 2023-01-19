«Вест Хэм» сделал предложение по трансферу Ингса

Лондонский «Вест Хэм» продолжает искать нового нападающего на трансферном рынке. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «молотобойцы» нацелились на форварда «Астон Виллы» Дэнни Ингса, за которого уже предложили 13,5 миллионов евро.

Если верить источнику, все стороны открыты к сделке. Участники переговорного процесса хотят успеть заключить сделку в течение 24 часов.

Напомним, Ингс выступает за «Астон Виллу» всего полтора года. Ранее футболист выступал в Английской премьер-лиге за такие команды, как «Саутгемптон», «Ливерпуль» и «Бёрнли».

В нынешнем сезоне 30-летний Ингс отметился шестью голами в чемпионате Англии – это всего на один меньше, чем за всю предыдущую кампанию.