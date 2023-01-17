Энтони Гордон больше не интересен «Тоттенхэму»

Нападающий «Эвертона» Энтони Гордон больше не интересен лондонскому «Тоттенхэму». По информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» вычеркнули англичанина из списка своих трансферных целей.

Напомним, Гордон летом также мог оказаться в другом лондонском клубе – «Челси», который не стал платить за молодого игрока требуемые 60 миллионов евро. В трансфере был заинтересован лично бывший тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

В этом сезоне Гордон отметился тремя голами в чемпионате Англии. Его команда сейчас идёт в зоне вылета и рискует опуститься в Чемпионшип в конце сезона.