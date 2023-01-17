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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энтони Гордон больше не интересен «Тоттенхэму»

17 Января 2023 • 11:50 Комментировать
Фулхэм
...
Тоттенхэм
21.01 18:00

Нападающий «Эвертона» Энтони Гордон больше не интересен лондонскому «Тоттенхэму». По информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» вычеркнули англичанина из списка своих трансферных целей.

Напомним, Гордон летом также мог оказаться в другом лондонском клубе – «Челси», который не стал платить за молодого игрока требуемые 60 миллионов евро. В трансфере был заинтересован лично бывший тренер «пенсионеров» Томас Тухель.

В этом сезоне Гордон отметился тремя голами в чемпионате Англии. Его команда сейчас идёт в зоне вылета и рискует опуститься в Чемпионшип в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Эвертон Энтони Гордон
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