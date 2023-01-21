«Эвертон» согласовал трансфер Данджумы

Английский «Эвертон» договорился с «Вильярреалом» о трансфере нападающего Арно Данджумы. Если верить инсайдеру Фабрицио Романо, сделка состоится на правах аренды без опции выкупа.

«Эвертон» уже давно охотился за Данджумой, а сам игрок был готов вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Борнмута». «Ирискам» в последнее время удалось продвинуться в переговорах и наконец достичь соглашения с «Вильярреалом».

Отмечается, что медицинское обследование Данджумы в «Эвертоне» назначено на сегодняшнее утро. Нидерландец постарается помочь «ирискам» избежать вылета из Английской премьер-лиги в оставшихся турах.