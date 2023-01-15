«Вест Хэм» предложил около 30 млн евро за одного из лучших бомбардиров Лиги 1

Нападающий «Лорьяна» Терем Моффи интересен английскому «Вест Хэму».

Лондонский клуб уже предложил за 23-летнего футболиста порядка 28 млн евро, сообщает издание Sky Sports. Сумма трансфера может вырасти до 33 млн евро с учётом бонусных надбавок.

Терем Моффи занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции с 12 мячами, уступая только Килиану Мбаппе, отличившемуся 13 раз. В активе футболиста также два гола в семи поединках за сборную Нигерии. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Моффи, связанного с «Лорьяном» контрактом до 2024 года, составляет 15 млн евро.