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«Вест Хэм» предложил около 30 млн евро за одного из лучших бомбардиров Лиги 1

15 Января 2023 • 21:37 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
21.01 18:00

Нападающий «Лорьяна» Терем Моффи интересен английскому «Вест Хэму».

Лондонский клуб уже предложил за 23-летнего футболиста порядка 28 млн евро, сообщает издание Sky Sports. Сумма трансфера может вырасти до 33 млн евро с учётом бонусных надбавок.

Терем Моффи занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции с 12 мячами, уступая только Килиану Мбаппе, отличившемуся 13 раз. В активе футболиста также два гола в семи поединках за сборную Нигерии. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Моффи, связанного с «Лорьяном» контрактом до 2024 года, составляет 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Вест Хэм Трансферы футбола - зима 2023 Терем Моффи
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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