Фрейзера предложили «Эвертону»

Полузащитник «Ньюкасла» Райан Фрейзер в скором времени может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Марка Дугласа, футболист был предложен «Эвертону».

В данный момент Фрейзер не входит в планы главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау, который в своё время успел поработать с Райаном в «Борнмуте». «Эвертон» пока думает, стоит ли предпринимать попытки заполучить 28-летнего игрока.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги у Райана Фрейзера нет ни одного результативного действия в восьми матчах. Шотландцу в конце февраля исполнится 29 лет.