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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фрейзера предложили «Эвертону»

17 Января 2023 • 13:03 Комментировать
Вест Хэм
...
Эвертон
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21.01 18:00

Полузащитник «Ньюкасла» Райан Фрейзер в скором времени может оказаться в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Марка Дугласа, футболист был предложен «Эвертону».

В данный момент Фрейзер не входит в планы главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау, который в своё время успел поработать с Райаном в «Борнмуте». «Эвертон» пока думает, стоит ли предпринимать попытки заполучить 28-летнего игрока.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги у Райана Фрейзера нет ни одного результативного действия в восьми матчах. Шотландцу в конце февраля исполнится 29 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эвертон Райан Фрейзер Трансферы футбола - зима 2023
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ВЕСТ ХЭМ ЭВЕРТОН
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