«Челси» хочет купить у «Лиона» ещё одного футболиста помимо Гюсто

Лондонский «Челси» нацелился на двух футболистов французского «Лиона». Помимо 19-летнего правого защитника Мало Гюсто, «пенсионеры» также хотят заполучить 20-летнего игрока центра обороны Костелло Лукеба. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Ещё неизвестно, насколько серьёзными являются намерения «Челси» заполучить обоих футболистов. Гюсто должен прийти в команду на подмену травматичному Рису Джеймсу, но «Лион» будет требовать за своего воспитанника солидные деньги.

На счету Гюсто одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Лукеба записал в свой актив один гол в чемпионате.

Напомним, в это трансферное окно «Челси» уже потратил 167 с половиной миллионов евро на новых футболистов.