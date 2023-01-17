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«Ньюкасл» готовит предложение по трансферу Гюсто

17 Января 2023 • 13:46 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ньюкасл
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21.01 20:30

«Ньюкасл» готовит щедрое предложение по трансферу правого защитника «Лиона» Мало Гюсто. По информации от журналистки Дахбии Хаттаби, руководство «сорок» в ближайшее время свяжется с французскими коллегами, чтобы обсудить сделку.

Сообщается, что в то же время за ситуацией активно следит лондонский «Челси», который тоже не прочь усилиться 18-летним защитником. Команда ищет игрока на подмену травмированному Рису Джеймсу.

Напомним, основным правым защитником «Ньюкасла» уже год является Киран Триппьер. Несмотря на это, «сороки» хотят усилить эту позицию ещё одним футболистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Лион Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС НЬЮКАСЛ
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