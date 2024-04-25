Замена Клоппу: «Ливерпуль» продолжает переговоры по Слоту

Арне Слот приближается к тому, чтобы стать сменщиком Юргена Клоппа на тренерском мостике «Ливерпуля». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Бена Джейкобса, в четверг переговоры мерсисайдского клуба по Слоту будут продолжаться.

Отмечается, что для осуществления перехода Слота «Ливерпулю» может потребоваться около 15 миллионов фунтов (около 17,5 миллиона евро).

В настоящий момент Арне Слот тренирует нидерландский «Фейеноорд». На выходных команда выиграла кубок страны.

Добавим, что Юрген Клопп тренирует «Ливерпуль» с октября 2015 года.