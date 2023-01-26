Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Локомотива» Изидор может перейти в «Лион»

26 Января 2023 • 12:16 Комментировать
Аяччо
...
Лион
1 4.60 X 3.65 2 1.80
29.01 19:05

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в «Лионе», сообщает Footmercato.

По информации источника, 22-летний футболист уже провёл телефонный разговор с наставником французской команды Лораном Бланом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался отдавать своего игрока в аренду «Лорьяну». Кроме того, ходили слухи и об интересе к Изидору со стороны «Фенербахче», но в турецком клубе опровергли эту информацию.

Действующий контракт Изидора с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Молодой француз перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. В общей сложности за «железнодорожников» Изидор провёл 29 матчей, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лион Лоран Блан Вильсон Изидор Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Января
12:25 · Россия. Премьер-лига
Данни: «Дзюба сможет помочь «Пари НН»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Локомотива» Изидор может перейти в «Лион»
12:16 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Глушаков и Дзюба – это усиление для «Пари НН»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Силкин считает, что Дзюба поможет «Пари НН»
12:08 · Россия. Премьер-лига
Радимов – о преследовании «Зенита» «Спартаком»: «Думаю, что да, отрыв увеличится»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — о Дзюбе: «С ним давно уже надо заканчивать»
11:57 · Россия. Премьер-лига
Радимов рассказал про связь Fan ID и пива
11:17 · Россия. Премьер-лига
Натхо: «Бердыев — один из самых важных тренеров в моей карьере»
10:49 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Для меня ЦСКА означает многое»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль: «Если за мной придёт «Барселона», то я сразу побегу к Роману Юрьевичу»
10:31 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» опроверг информацию о подписании контракта с Дзюбой 1
10:26 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль – о «Фламенго»: «Ничего не было»
10:16 · Россия. Премьер-лига
В «Бешикташе» опровергли информацию о новом предложении по Баринову
10:10 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – о Слуцком: «В Казахстане много работы, хорошие футболисты»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль объяснил, почему не покинул Россию
Все новости
Рекомендуем