Нападающий «Локомотива» Изидор может перейти в «Лион»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в «Лионе», сообщает Footmercato.

По информации источника, 22-летний футболист уже провёл телефонный разговор с наставником французской команды Лораном Бланом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался отдавать своего игрока в аренду «Лорьяну». Кроме того, ходили слухи и об интересе к Изидору со стороны «Фенербахче», но в турецком клубе опровергли эту информацию.

Действующий контракт Изидора с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Молодой француз перешёл в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. В общей сложности за «железнодорожников» Изидор провёл 29 матчей, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.