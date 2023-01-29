Терёхин: «Уход Изидора — это потеря для «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин высказался о возможном переходе нападающего «железнодорожников» Вильсона Изидора в «Лион».

«Потеря ли для «Локомотива» Изидор? Наверное, да. Для «железнодорожников» сейчас уход любого футболиста был бы потерей. Все-таки «Локомотив» находится сейчас в сложной ситуации», — цитирует Терёхина Rusfootball.

По мнению эксперта, 22-летний француз сам изъявил желание покинуть команду, ведь легионеры могут в любой момент приостанавливать контракты, а клубы от этого потом страдают.

В текущем сезоне Изидор провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.