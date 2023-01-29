​Фанатам «Лиона» пришлось раньше покинуть стадион, чтобы успеть на последний паром

В воскресенье вечером в чемпионате Франции проходил матч между «Аяччо» и «Лионом». Фанатам гостевой команды пришлось покидать стадион за 20 минут до финального свистка. Если бы они посмотрели матч до финального свистка, то не успели бы на последний паром, и не вернулись бы сегодня с Корсики на материковую часть Франции. Об этом рассказывают местные СМИ.

Отметим, что «Лион» обыграл «Аяччо» на выезде со счётом 2:0. Команда Лорана Блана на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Следующий матч чемпионата Франции «Лион» проведёт уже 1 февраля – против «Бреста» на своём поле.