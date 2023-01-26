«ПСЖ» может вернуться за Шерки летом, если не купит игрока зимой

«ПСЖ» всерьёз намерен приобрести у «Лиона» полузащитника Райана Шерки. По информации от журналиста Адриена Гренье, если парижане не смогут провернуть трансфер зимой, они постараются сделать это летом.

Напомним, 19-летний Шерки должен заменить в «ПСЖ» Пабло Сарабию, который недавно перебрался в английский «Вулверхэмптон» за 5 миллионов евро. Парижане осознают, что для трансфера француза им понадобится порядка 20 миллионов евро.

Шерки в нынешнем сезоне отметился голом и тремя результативными передачами в Лиге 1. Отмечается, что футболист не намерен продлевать свой контракт с «Лионом», который заканчивается в конце следующего сезона.