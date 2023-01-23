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«Челси» до конца трансферного окна сделает предложение по Гюсто

23 Января 2023 • 15:20 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Челси
окончен

Правый защитник «Лиона» Мало Гюсто очень скоро может оказаться в лондонском «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, до конца зимнего трансферного окна «пенсионеры» намерены сделать предложение французскому клубу по трансферу фуллбека.

В руководстве «Челси» считают, что своим профилем Гюсто напоминает Риса Джеймса. Француза как раз хотят взять, чтобы он подменял англичанина на правом фланге обороны. Напомним, в данный момент Джеймс восстанавливается после очередной травмы.

В нынешнем сезоне 19-летний Гюсто отметился одним результативным пасом в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Челси Мало Гюсто Трансферы футбола - зима 2023
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