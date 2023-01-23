«Челси» до конца трансферного окна сделает предложение по Гюсто

Правый защитник «Лиона» Мало Гюсто очень скоро может оказаться в лондонском «Челси». По информации от журналиста Мэтта Лоу, до конца зимнего трансферного окна «пенсионеры» намерены сделать предложение французскому клубу по трансферу фуллбека.

В руководстве «Челси» считают, что своим профилем Гюсто напоминает Риса Джеймса. Француза как раз хотят взять, чтобы он подменял англичанина на правом фланге обороны. Напомним, в данный момент Джеймс восстанавливается после очередной травмы.

В нынешнем сезоне 19-летний Гюсто отметился одним результативным пасом в чемпионате Франции.