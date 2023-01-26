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Чемпионат Франции. Лига 1

Токо-Экамби близок к переходу в «Ренн»

26 Января 2023 • 11:40 Комментировать
Лорьян
...
Ренн
1 4.00 X 3.60 2 1.90
27.01 23:00

Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби в скором времени может оказаться в другой команде из французской Лиги 1. По информации от журналиста Фабрицио Романо, форвард очень близок к переходу в «Ренн».

Если верить источнику, Токо-Экамби перейдёт в «Ренн» на правах аренды до конца сезона. Клубы уже согласовали между собой сделку и подписали все необходимые документы.

30-летний камерунец в нынешней кампании отметился отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Франции. Токо-Экамби выступает за команду с сезона-2019/20, когда перешёл из испанского «Вильярреала».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Ренн Карл Токо-Экамби Трансферы футбола - зима 2023
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ЛОРЬЯН РЕНН
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