Токо-Экамби близок к переходу в «Ренн»

Нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби в скором времени может оказаться в другой команде из французской Лиги 1. По информации от журналиста Фабрицио Романо, форвард очень близок к переходу в «Ренн».

Если верить источнику, Токо-Экамби перейдёт в «Ренн» на правах аренды до конца сезона. Клубы уже согласовали между собой сделку и подписали все необходимые документы.

30-летний камерунец в нынешней кампании отметился отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Франции. Токо-Экамби выступает за команду с сезона-2019/20, когда перешёл из испанского «Вильярреала».