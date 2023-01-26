Французский клуб «Ренн» посредством своих официальных ресурсов подтвердил переход в команду камерунского форварда Карла Токо-Экамби на правах аренды.

Правда, выкупить нападающего «Ренн» не сможет – арендное соглашение не подразумевает право выкупа футболиста.

В текущем сезоне «Лион» в еврокубках не выступает, а в чемпионате Франции за «ткачей» у 30-летнего камерунца набралось четыре забитых гола и два ассиста за 19 матчей. Токо-Экамби стал игроком «Лиона» летом 2020 года, его прошлым коллективом был испанский «Вильярреал».

Стоимость игрока, если верить порталу Transfermarkt – 12 млн евро.