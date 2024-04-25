«ПСЖ» хочет купить испанского полузащитника

Вингер «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс имеет вариант трудоустройства в чемпионате Франции. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Заполучить 21-летнего испанца в свои ряды хочет «ПСЖ». Ранее в прессе сообщалось, что главный тренер команды Луис Энрике лично настаивает на подписании Уильямса. Стартовая цена Нико составляет 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании атакующий полузащитник провел 26 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2027 года.