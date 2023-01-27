Блан заявил, что Изидор может решить проблему «Лиона» в атаке

Наставник французского «Лиона» Лоран Блан прокомментировал возможный переход нового игрока в свой клуб. Напомним, ранее в спортивных СМИ появилась информация, что Вильсон Изидор из московского «Локомотива» перейдёт в стан лионцев.

«Изидор может быть решением нашей проблемы, а может и не единственным, так как нам надо компенсировать переход Карла Токо-Экамби в «Ренн», - цитирует Блана L’Équipe.

Слухи о том, что Вильсон Изидор может покинуть команду начали появляться в последние две недели. Ранее в числе основных претендентов на игрока назывались «Лорьян» и «Шальке».

Напомним, что на данный момент «Лион» идёт в чемпионате Франции на девятом месте, набрав всего 25 очков.