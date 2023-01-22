Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Тренер «Лиона»: «Трудно полагаться на то, что забивать будет только один игрок»

22 Января 2023 • 07:36 Комментировать
Аяччо
...
Лион
1 4.60 X 3.65 2 1.80
29.01 19:05

Главный тренер французского «Лиона» Лоран Блан высказался о нынешней ситуации в своей команде, касающейся бомбардиров.

«Трудно полагаться на то, что забивать будет только один игрок. В частности, Райан Шерки должен быть более эффективным, потому что он может много забивать», - приводит слова специалиста RMC Sport.

19-летний французский нападающий Райан Шерки является воспитанником академии «Лиона». За главную команду своего родного клуба Шерки выступает с 2019 года.

Сам коллектив же в настоящий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лион Лоран Блан Райан Шерки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЯЧЧО ЛИОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
08:31 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «ПСЖ» перейдёт в «Генгам»
08:14 · Россия. Премьер-лига
Гравийон может стать одноклубником Баринова
07:57 · Франция. Кубок
Тренер «Лиона»: «В Кубке главное пройти дальше»
07:48 · Франция. Кубок
Тренер «Лиона»: «Ляказетт счастлив, когда мы доставляем ему мячи в штрафную»
07:36 · Франция. Лига 1
Тренер «Лиона»: «Трудно полагаться на то, что забивать будет только один игрок»
07:19 · Франция. Лига 1
«Тулуза» проявляет интерес к полузащитнику клуба Черчесова
04:17 · Франция. Лига 1
«Марсель» повторил клубный рекорд по количеству побед подряд
01:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника сборной Хорватии слухи
21 Января
23:11 · Италия. Серия А
Дзаньоло предложен «ПСЖ» 2 слухи
23:07 · Испания. Ла Лига
«Севилья» готова продать Эн-Несири 1
22:21 · Италия. Серия А
Полузащитник «Лиона» Ауа хочет перейти в «Милан», а не в «Рому»
19:47 · Франция. Кубок
Хет-трик Ляказетта позволил «Лиону» выйти в 1/8 финала Кубка Франции
17:07 · Россия. Премьер-лига
​Каррера назвал лучшего российского футболиста прямо сейчас
16:52 · Франция. Лига 1
Галтье: «Руководство ищет нового игрока в атаку»
16:42 · Италия. Серия А
Галтье: «Не могу сказать, перейдёт ли Шкриньяр в «ПСЖ» этой зимой»
Все новости
Рекомендуем