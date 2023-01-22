Тренер «Лиона»: «Трудно полагаться на то, что забивать будет только один игрок»

Главный тренер французского «Лиона» Лоран Блан высказался о нынешней ситуации в своей команде, касающейся бомбардиров.

«Трудно полагаться на то, что забивать будет только один игрок. В частности, Райан Шерки должен быть более эффективным, потому что он может много забивать», - приводит слова специалиста RMC Sport.

19-летний французский нападающий Райан Шерки является воспитанником академии «Лиона». За главную команду своего родного клуба Шерки выступает с 2019 года.

Сам коллектив же в настоящий момент располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.