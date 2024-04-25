Президент «ПСЖ»: «Суперлига – это глупая затея»

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о создании нового футбольного проекта – Суперлиги Европы.
«Я поинтересовался у Жоана Лапорты, когда они откажутся от этой глупой затеи с Суперлигой. Для меня этого турнира не существует. Самый лучший турнир – это Лига чемпионов. Надеюсь, скоро все эти разговоры прекратятся. У них еще есть шанс отмотать все назад», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.
Напомним, что вместе с «Барселоной» за создание Суперлиги выступает мадридский «Реал». В конце декабря прошлого года Европейский суд официально легализовал запуск нового турнира.
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