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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: «Суперлига – это глупая затея»

25 Апреля 2024 • 07:33 Комментировать

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о создании нового футбольного проекта – Суперлиги Европы.

«Я поинтересовался у Жоана Лапорты, когда они откажутся от этой глупой затеи с Суперлигой. Для меня этого турнира не существует. Самый лучший турнир – это Лига чемпионов. Надеюсь, скоро все эти разговоры прекратятся. У них еще есть шанс отмотать все назад», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что вместе с «Барселоной» за создание Суперлиги выступает мадридский «Реал». В конце декабря прошлого года Европейский суд официально легализовал запуск нового турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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