Президент «ПСЖ»: «Суперлига – это глупая затея»

«Я поинтересовался у Жоана Лапорты, когда они откажутся от этой глупой затеи с Суперлигой. Для меня этого турнира не существует. Самый лучший турнир – это Лига чемпионов. Надеюсь, скоро все эти разговоры прекратятся. У них еще есть шанс отмотать все назад», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.