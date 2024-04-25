Стало известно, где может продолжить карьеру Фофана

Полузащитник «Монако» Юссуф Фофана может перейти в «ПСЖ», однако у него есть варианты и в Италии.

Впрочем, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, пока никакой конкретики в переговорах не наблюдается. По его информации, возможно, они продвинутся летом, после окончания сезона.

Фофана 25 лет, он выступает в составе монегасков с января 2020 года. В 31 матче текущего сезона на его счету три забитых мяча и три голевых передачи. Трансферная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.

Вместе с «Монако» Юссуф выигрывал Кубок французской лиги. Действующее соглашение клуба с ним заканчивается 30 июня 2025 года.