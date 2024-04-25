«ПСЖ» нацелился на центрального нападающего миланского «Интера» Маркуса Тюрама, который может заменить Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Repubblica.

По данным источника, «ПСЖ» готов выделить на покупку 26-летнего футболиста 55 миллионов евро. Утверждается, что данная сумма может устроить «Интер».

В нынешнем сезоне Тюрам появился на поле в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет 12 результативных передач.

Трудовой договор нападающего с «Интером» рассчитан до 2028 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Тюрама составляет 60 миллионов евро.