Блан: «Руководство гарантировало мне, что все футболисты останутся в команде до конца сезона»

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан ожидает, что его команда сохранит свой нынешний состав после закрытия трансферного окна.

«Руководство гарантировало мне, что все футболисты останутся в команде до конца сезона», – заявил Блан на пресс-конференции.

Напомним, сейчас как минимум два футболиста «детей» находятся на радаре у топ-клубов. Правый защитник Мало Гюсто очень интересен лондонскому «Челси», который готов выложить за футболиста порядка 30-40 миллионов евро. Также уйти может полузащитник Райан Шерки, которого хочет заполучить «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

Напомним, Блан возглавил «Лион» в октябре прошлого года.